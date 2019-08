Esselunga offre lavoro: tante le posizioni aperte a Milano e hinterland come Baranzate, Garbagnate, Lainate, Legnano, Rho, Solaro, Abbiategrasso, Corbetta e Settimo Milanese.

Esselunga offre lavoro

La grande catena di supermercati cerca personale. Tante le posizioni aperte non solo a Milano e hinterland ma anche in tutta la Lombardia e, per chi ha voglia di trasferirsi oltre regione, anche in Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lazio. Per candidarsi bisogna affrettarsi: alcune posizioni lavorative raccolgono curriculum fino al 25 agosto, altre arrivano a circa metà settembre.

Le posizioni aperte

Cassieri e ausiliari alle vendite sono richiesti nella provincia di Milano a Bresso, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino, Baranzate, Garbagnate, Lainate, Legnano, Rho e Solaro, ma anche nei negozi di Rozzano, Abbiategrasso, Buccinasco, Corbetta, Corsico, Settimo, Pantigliate, San Giuliano e San Donato. Si cerca anche nei centri sparsi per tutta Milano. Richiesti anche commessi, parrucchieri, estetiste e store manager per EsserBella, la profumeria all’interno dell’Esselunga.

I ruoli

Possibilità anche per chi lavora nel reparto macelleria e come barista nel Bar Atlantic, sempre all’interno dei negozi. Esselunga cerca inoltre addetti ai servizi di sorveglianza, responsabili per la parafarmacia e farmacisti. Per consultare tutte le posizioni aperte e candidarsi, www.esselungajob.it.

