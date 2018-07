Da martedì strada chiusa per la sostituzione dei tubi del gas. E non solo.

Estate di lavori

Inizierà martedì un nuovo cantiere a ridosso del centro di Tradate. Oltre a quello per il rifacimento di via Santo Stefano, operai al lavoro anche in via Volta, da martedì. La strada che dal piazzale della stazione porta a corso Bernacchi sarà chiusa fino a settembre. Motivo, l’intervento da parte di Enel per la sostituzione della tubatura del gas.

Non solo gas

I lavori non interesseranno solo il sottosuolo, come spiega l’assessore alle Opere Pubbliche Claudio Ceriani. “L’intervento, viste anche le perdite di gas rilevate poco tempo fa, non poteva essere rimandato. In quest’occasione – annuncia Ceriani – A termine dei lavori per la tubazione, si procederà alla sistemazione del porfido del piazzale, a spese di Enel. Inoltre, approfittando del cantiere estivo e della chiusura delle scuole con conseguente riduzione dei bus, sarà realizzato nu marciapiede a lato di via Volta per la sicurezza di chi va e viene dalla stazione a piedi. Ci sarà qualche disagio, ma chiediamo ai cittadini di avere pazienza”.

Viabilità alternativa

Con la via Volta chiusa, il Comune ha previsto un cambio temporaneo della viabilità. Per tutto il tempo richiesto dai lavori, la via Cantore e un tratto del corso Bernacchi saranno resi a doppio senso, così da garantire l’accesso e il deflusso delle auto dal piazzale della stazione.