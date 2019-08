Estate Magentina 2019: ecco gli appuntamenti

Estate Magentina 2019: intrattenimento fino al 28 agosto, ogni mercoledì sabato e domenica sera.

Partita il 31 luglio scorso, l’Estate Magentina di Auser nella tensostruttura di Piazza Mercato anche quest’anno sta registrando successo di pubblico e gradimento diffuso. Nelle serate del mercoledì, sabato e domenica si può infatti ballare con musica dal vivo e rifocillarsi con il servizio ristoro. La manifestazione quest’anno è iniziata più in là rispetto al solito perché l’Amministrazione comunale ha voluto dare spazio ad altri eventi. Nei giorni scorsi è stata inoltre rinnovata la convenzione tra Auser ed il Comune di

Magenta per il servizio “nonni-vigili”.

“Si tratta di una formula ormai collaudata per noi di Auser, grazie ai nostri volontari diamo vita a serate estive tra luglio ed agosto all’insegna della leggerezza e della buona compagnia. Ballo con musica dal vivo di qualità ed un semplice ma efficiente servizio ristoro nella ottima struttura magentina (pista da ballo ed i posti a sedere con o senza tavoli) sono gli ingredienti che mettiamo: il resto lo fa lo spirito delle persone – e sono tante – che vengono a passare la serata con noi”, spiega il Presidente Nicola Branca. Ma non solo divertimento per chi è ancora “in gamba”: “Ci teniamo a ricordare che il nostro lavoro è puramente volontario e non si limita al ballo: gli introiti di ogni serata vanno a finanziare le attività di sostegno, accompagnamento e curatela sociale di Auser Magenta”, ricorda il presidente Branca. “Durante tutta l’estate e senza alcuna pausa nemmeno in questo mese di agosto, continuano i nostri servizi rivolti alle persone più sole e meno autonome. Ci trovate tutte le mattine (dal lunedì al venerdì) tra le 10 e le 13 al numero 0297280161”; “Nuovi volontari sono sempre bene accetti; naturalmente ricerchiamo persone che si impegnino, per quello che possono, ma con massima serietà e rispetto”, conclude Nicola Branca.