Il Wycon Aqua Summer Tour arriva nelle principali città italiane per movimentare le calde giornate estive con i party più amati dalle WYCON lovers!

Wycon Aqua Summer Tour

Un calendario di eventi super cool nei WYCON store delle città italiane, un’occasione speciale per divertirsi e scoprire tutte le novità e i trend make up del momento.Otto appuntamenti esclusivi e coinvolgenti per tutto il giorno, con un eccezionale djset e vocalist, oltre a uno speciale photocorner originali e colorati a tema AQUA, la collezione make up estiva, per realizzare scatti e selfie da condividere sui social e ricevere gli speciali summer gadget firmati WYCON perfetti per le vacanze, dalla maxi bag da spiaggia alla pochette, dal top fashion al porta passaporto.

Ecco le tappe

Lunedì 23 luglio – Torino, WYCON store di Via Garibaldi

Mercoledì 25 luglio – Milano, WYCON store di Corso Vittorio Emanuele

Venerdì 27 luglio – Verona, WYCON store di Via Cappello

Lunedì 30 luglio – Firenze, WYCON store di Via Panzani

Mercoledì 1 agosto, Roma, WYCON store di Via Roma

Giovedì 2 agosto – Napoli, WYCON store di Via Scarlatti

Sabato 4 agosto – Bari, WYCON store di Via Sparano

Sabato 7 agosto – Palermo, WYCON store di Via Ruggero VII