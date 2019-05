Evento-novità per Bettolino: sera col teologo

Evento-novità per Bettolino: Aristide Fumagalli in chiesa Santa Rita

Il 20 maggio alle 21 nella chiesa di Santa Rita di Pogliano, frazione Bettolino, si tiene un evento nuovo nel suo genere per la comunità. Il teologo don Aristide Fumagalli si offre per uno spunto di riflessione sul tema: disaffezione dei ragazzi alla messa domenicale.

<<Non basta mettere al mondo dei figli – questo l’esordio del teologo – vanno seguiti. Nessuno meglio di madri e padri lo può fare. Dio conosce i nostri fallimenti e le nostre intenzioni. Tuttavia non possiamo trasmettere qualcosa che per primi non abbiamo innestato in noi e nella nostra vita>>.

Pazienza, impegno, volontà di comunicare messaggi di fede importanti. Questa é la morale esortativa nelle parole del relatore. L’esperto consegna ai genitori questo importante compito.

La serata, vissuta, rappresenta insieme il dibattito e il consiglio impegnato a fronte di una problematica di attualità in relazione a tutte le chiese cattoliche dislocate sul territorio della grande metropoli milanese (e non solo).

