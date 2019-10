Ex Iveco: la protesta dei lavoratori questa mattina, mercoledì 2 ottobre, a Preganana Milanese.

Protesta a Preganana Milanese: a rischio 300 posti di lavoro

La Cnh Industrial, ex azienda Iveco, ieri, martedì 1 ottobre, ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevederebbe la dismissione e conseguente chiusura del plant di Pregnana Milanese dove sono impiegati più di 300 lavoratori a partire dal 2020. Gli operai hanno quindi deciso di scendere in piazza per protestare contro questa decisione.

Il corteo

Questa mattina una massa di lavoratori si è riversata per le strade di Preganana Milanese. Il corteo pacifico sotto l’occhio attento della Digos e dei Carabinieri, partito dallo stabilimento della Cnh Industrial, si sta dirigendo verso il centro cittadino dove c’è il comune per poi disperdersi. Presenti anche sindaco e vicesindaco di Pregnana e i delegati sindacali di altre aziende locali.