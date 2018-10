Ex on the beach: il cislaghese Deliel Moiana, 27 anni, è nel cast della prima edizione del rivoluzionario reality di Mtv, condotto da Elettra Lamborghini.

Ex on the beach: Deliel rincontra Vanessa in tv

In una paradisiaca spiaggia thailandese, Deliel Moiana ha rincontrato la sua ex fidanzata Vanessa Sedita. Il tutto davanti alle telecamere di «Ex on the beach Italia», un rivoluzione esperimento sociale targato «Mtv». La prima puntata del reality, molto in voga in Inghilterra e negli Usa e per la prima volta sugli schermi italiani, è andata in onda mercoledì sera su Sky e ha suscitato una grandissima curiosità, anche a Cislago, paese natale di uno degli «ex» protagonisti. L’obiettivo dell’esperimento sociale è mettere alla prova quattro ragazzi e quattro ragazze alle prese con la convivenza forzato con i loro rispettivi ex fidanzati. I concorrenti scoprono di partecipare a “Ex on the beach” una volta raggiunta la spiaggia thailandese, la stessa dove sbarcheranno a sorpresa i loro passati amori. L’intervista a Deliel sul numero de La Settimana in edicola da venerdì 28 settembre.