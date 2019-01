Materiale irregolare, falò sotto accusa alla Cappelletta, ma ci sarà ugualmente

Falò sotto accusa per il materiale “irregolare”

Sì farà il falò di Sant’Antonio alla Cappelletta di Abbiategrasso. Mercoledì un cittadino ha intimato ai volontari di togliere dalla pira i pallet, la cui combustione è vietata per legge perchè dannosi per l’ambiente. In caso contrario la denuncia alle forze dell’ordine. Dalla pira è stato quindi tolto il materiale contestato e la serata in compagnia ci sarà ugualmente, assicurano i volontari, con tanto di frittelle e vin brulè