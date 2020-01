“Famiglie in movimento”: una mostra alla casa dell’affido e dell’accoglienza di Villa Rusconi, il 18 e il 19 gennaio, organizzata dal Comune di Rescaldina, dall’azienda So.LE e dall’associazione Affidandoci.

“Famiglie in movimento”

Il Comune di Rescaldina, azienda So.LE, l’associazione Affidandoci, l’associazione di famiglie affidatarie del Legnanese, e il circolo socio culturale Casa dell’Affido e dell’Accoglienza organizzano “Famiglie in movimento”, una due giorni imperniata su una mostra di esperienze vissute dell’affido. L’iniziativa si svolgerà il 18 e il 19 gennaio nella casa dell’affido e dell’accoglienza di Villa Rusconi, a Rescaldina.

“Per presentare e promuovere l’affido familiare azienda So.LE organizza abitualmente incontri sul territorio in collaborazione con i Comuni e corsi di formazione per famiglie e single interessati ad accogliere un minore – spiega la responsabile del servizio Sara Marseglia -; questa volta vogliamo restituire nel modo più diretto possibile l’affido, attraverso il vissuto delle famiglie affidatarie e delle nostre operatrici che le hanno seguite”.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione del Comune di Rescaldina Enrico Rudoni aggiunge: “È un momento prezioso per sensibilizzare la cittadinanza verso la tematica dell’affido. L’amministrazione comunale è da sempre vicina e sostiene il Servizio per l’Affido familiare che ringraziamo per la passione e la competenza che da sempre caratterizzano gli operatori di azienda So.Le”.

Entusiasmo anche dal presidente dell’associazione Affidandoci Fabio Giaquinto: “La mostra, realizzata a più mani, presenterà l’affido sotto diversi punti di vista: i servizi, le famiglie, i bambini; ognuno con la sua specificità e tutti pronti a essere “stravolti” nella propria quotidianità. In ultimo, questa mostra è un bell’esempio di lavoro in collaborazione tra le famiglie affidatarie che, con foto e testimonianze, danno un volto a questa esperienza, il Servizio Affidi del Legnanese che, con la sua professionalità e presenza, non fa sentire mai sole le famiglie e il Comune di Rescaldina, che è sempre in prima linea ad affrontare tematiche sull’accoglienza familiare”.

Il programma

La mostra si dipanerà fra testimonianze video, fotografiche e in forma testuale di chi ha accolto nella sua casa un minore e delle operatrici di azienda So.LE che hanno compiuto con loro questo percorso. In programma, per i bambini, anche la lettura animata di una fiaba “Una vice mamma per la principessa Martina” che ha forte attinenza con il tema dell’affido.

Il programma di “Famiglie in movimento” prevede sabato 18 alle 15.30 l’inaugurazione della mostra, alle 16 la lettura animata della fiaba, alle 17 la merenda per i bambini e alle 19 un rinfresco. Domenica 19 la mostra riaprirà alle 10, alle 11.30 lettura della fiaba e alle 12.30 chiusura dell’iniziativa con rinfresco. L’Ingresso è gratuito.

