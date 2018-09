Il Gruppo Fassina Automobili è leader nel settore dei concessionari auto multi-marche con ben undici punti vendita distribuiti fra Lombardia e Veneto. E che dimensioni di punti-vendita! Visitare la sede di via Grassi a Milano (zona Ospedale Sacco) può impegnare anche un’intera mattinata. Una palazzina uffici, l’autofficina, il comparto di vetture usate (un capannone sconfinato) e gli show-room dei molti brand proposti alla clientela occupano un’area grande quanto le enormi fabbriche del boom economico.

Il racconto del fondatore

Pilota vincente (due campionati italiani rally e la prestigiosa Targa Florio) e imprenditore di successo, Antonio Fassina, per tutti Tony, ha dedicato tutta la sua vita alle auto. Prima alla guida, poi come venditore e titolare del suo brand multi-marche. “Io sono sempre a servizio della mia attività. Adesso come agli inizi. Il mio slogan, che ho trasferito con successo a tutta l’azienda, è La passione ci guida. Se non hai la passione di alzarti alle 6 del mattino per andare a lavorare, anche alla mia età, non otterrai mai successo. Bisogna avere le capacità, le intuizioni giuste al momento giusto, avviare l’attività nel periodo buono e occuparsi di un campo in espansione. Conosco imprenditori bravissimi che non hanno fatto successo perché si occupavano del settore sbagliato. Io e le macchine siamo una cosa sola. Prima le guidavo, poi le ho vendute e adesso le faccio vendere. Conosco di questo settore ogni centimetro quadrato, in ogni minuzia. Ecco perché il Gruppo Fassina è in costante crescita da trent’anni”.

La svolta e il successo

“L’anno della svolta è stato il 1997 – continua Fassina –. Ho comprato l’immobile in Corso Sempione, un edificio molto grande ben inserito nel pieno della città di Milano. Lì siamo passati da concessionari di provincia a vera realtà metropolitana. Il resto poi è venuto grazie al lavoro e all’impegno, costante, senza mai fermarsi, privilegiando sempre l’azienda rispetto al resto. I soldi? Bisogna lavorare per crescere, non per arricchirsi. La ricchezza personale non serve. Preferisco realizzare qualcosa di grande che resti nel tempo piuttosto che avere denaro e spenderlo in altro modo. Adesso per esempio mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo, di particolare anche se non profittevole dal punto di vista imprenditoriale. Il mese scorso io e altri amici abbiamo devoluto 70mila euro per costruire un orfanotrofio in Sudan. Ho anche fondato la Fassina for children Onlus, ma in Italia c’è troppa burocrazia”.

Fassina Automobili, l’azienda e i contatti

Fassina Automobili è un gruppo che comprende undici punti vendita multi-marche distribuiti fra la Lombardia e il Veneto. La sede centrale è a Milano in via Grassi, mentre sempre nel capoluogo lombardo si trovano altre sedi in via Arona e via Kuliscioff. In Veneto il marchio Fassina si è espanso a Belluno, Pordenone, Padova e Conegliano. Molte le marche proposte alla clientela, per una gamma di automezzi davvero a 360 gradi: dalle utilitarie più economiche ai Suv più potenti e costosi, con un’attenzione costante per le esigenze della clientela e un’organizzazione “scientifica” che permettono un acquisto “ad occhi chiusi”. L’azienda è stata fondata da Antonio (Tony) nel 1983 partendo da una ventina di addetti: oggi ne conta ben 350. Da sempre lo slogan vincente è “La passione ci guida”. Contatti: telefono 02-345431; mail infoauto@gruppofassina.it; sito internet www.gruppofassina.it