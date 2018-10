Fattoria L’Agricola, dalla terra alla tavola. E mai motto fu più azzeccato: tutto, infatti, qui è a chilometro zero. Dal produttore al consumatore, si diceva un tempo; ed è proprio questo lo spirito che il titolare Aldo Santacatterina incarna. Ogni prodotto venduto o consumato nei grandi spazi a disposizione della clientela arriva direttamente da… dietro l’angolo. Al pianterreno, infatti, ci sono un caseificio, una macelleria con reparto insaccati e una bottega con centinaia di prodotti genuini. All’esterno, negli spazi circostanti l’azienda, ci sono le capre e le mucche che producono buon latte subito utilizzato; ai piani superiori un ottimo ristorante con duecento coperti disponibili. Infine, nell’edificio di fronte, un bar-gelateria e un’hamburgheria che serve sempre prodotti nati e lavorati in loco.

Dal 1953 un’azienda in crescita

«Vado molto fiero della realtà che ho creato e che sto conducendo insieme a mia moglie Anna e ai miei figli Andrea, Fabio e Stefano – dice Santacatterina -. Io sono nato qui, in una camera dell’azienda agricola, nel 1953 quando ancora eravamo una semplice cascina con allevamento. Adesso siamo una realtà importante che dà lavoro a 140 persone». Detto che “provare per credere” rimane il miglior modo per rendersene conto, cerchiamo di descrivere le molteplici proposte per la clientela. A cominciare da qualcosa che, purtroppo, a parole non si può descrivere: i sapori. Ciò che si mangia alla Fattoria “L’Agricola” ha un gusto particolare, perché viene preparato pochi minuti prima di essere consumato: le degustazioni che settimanalmente animano il settore ristorazione parlano da sole, e chi ha provato può testimoniarlo. Non serve la data di scadenza, perché tutto ciò che viene servito in tavola è talmente fresco da sorprendere anche i palati più fini.

Qualità ed eccellenza

E la clientela gradisce: «La gente si accorge quando gli servi prodotti di qualità, soprattutto in Italia dove la cucina è un’eccellenza. Anche per questo siamo sempre pieni: il nostro ristorante ha ottimi cuochi, la bottega propone prodotti di prima categoria e per tutti i gusti, nei nostri campi produciamo i cereali che poi maciniamo per fare il pane e la polenta». Insomma, tutto ciò che riguarda la filiera agroalimentare qui è rappresentato al meglio e servito in guanti bianchi. Con qualche soddisfazione di non poco conto anche per i titolari. «Lo scorso anno – gongola Santacatterina – abbiamo vinto il premio come miglior formaggio di capra al mondo. La cerimonia di premiazione si è svolta in Inghilterra e il nostro cremoso di capra si è classificato al primo posto. La capra, nel settore dell’agroalimentare, ha un grande futuro e in questo comparto noi siamo all’avanguardia».

Contatti

Fattoria L’Agricola si trova a Lainate, alle porte di Milano. Contatti: tel. 02.9373286; mail reservation@l-agricola.com; sito internet www.l-agricola.com.