Oggi, venerdì 31 agosto, era a Il Centro di Arese.

Favij il gameplayer famoso su Youtube

Lorenzo Osuni, classe 1995, è un ragazzo torinese con una grande passione per i video games. Favij ha un canale Youtube che in pochissimi anni ha raggiunto 4.812.745 iscritti. Le migliori serie, quelle che lo hanno portato al successo sono: “Amnesia”, “Cat Mario”, “Happy Wheels”, “Slender”, e molti giochi indie. Nel 2015 scrive il suo primo libro “Sotto le cuffie”. Nel 2015 è uno dei protagonisti del film “Game therapy”. Nel 2016 Favij partecipa al programma Social Face di Sky Uno e a novembre esce “50 challenge epiche, manuale per replicarletutte”, in collaborazione con gli altri creator di Social Face.