Favij, Sanchini e Valsecchi a il CENTRO di Arese con LEGO

Il 5 Novembre dalle 18.30 Favij, Sanchini e Valsecchi saranno a IL CENTRO di Arese, a due passi da Milano per festeggiare l’ultima tappa della campagna LEGO® I love Cars. I primi 200 fan potranno personalizzare la loro scatola LEGO con le firme

degli ospiti speciali. Come fare per avere l’autografo? Basta registrarsi allo LEGO Store a partire dalle 12 di martedì 5 novembre. Si potrà così rendere unica la scatola LEGO e personalizzala con la firma di Mauro Sanchini e Davide Valsecchi o Favij.

Ma le sorprese non finiscono qui…

Per la prima volta in Italia, dal 29 ottobre al 5 novembre si potrà ammirare la Porsche 911 RSR a grandezza reale in mattoncini LEGO, un capolavoro di ingegneria. La supercar è stata costruita da “Design in Stain”, un gruppo di artisti LEGO Certified Professionals. Oltre 350.000 mattoncini, 120 strati e più di 1000 ore di lavoro e tanta tanta passione per ideare questo modello 1:1, unico al mondo perchè è composto da metà auto vera e metà in mattoncini. E per chi la volesse a casa sua basta acquistare il modello 1:8 LEGO Technic Porsche 911 RSR. I progettisti LEGO hanno svolto un lavoro straordinario catturando i dettagli dell’iconico design Porsche. È davvero la dimostrazione che con i mattoncini LEGO puoi costruire qualsiasi cosa tu possa immaginare.