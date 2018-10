“Il Favoloso Mondo Di Patty”: Patrizia Cercamondi, classe 1979, residente a Settimo ha inaugurato la sua prima mostra personale.

Patrizia Cercamondi, classe 1979, residente a Settimo ha inaugurato la sua prima mostra personale. Patrizia ha la sindrome di down (ma questo non conta) e da più di 20 anni dipinge e disegna trasmettendo le sue emozioni in arte con naturalezza e sincerità. Dopo il successo inaspettato di alcuni mesi della mostra allestita ad Affori Milano, i quadri di Patrizia sono stati esposti a Palazzo Granaio in largo Papa Giovanni XXIII dal 29 settembre al 4 ottobre.

Le parole del papà

“Patrizia ha iniziato a disegnare dopo che aveva visto una sua amica down che disegnava molto bene e tutti le facevano i complimenti – racconta papà Piero. Ha iniziato da sola, andando in biblioteca a prendere in prestito libri per imparare la tecnica della pittura. Così da 20 anni disegna con passione e creatività, nella sua cameretta. Un’artista l’ha notata e gli ha detto se voleva lavorare insieme a lei, così è nata anche l’idea della mostra”.

Quarta mostra del progetto GI

E’ stata Rosa Selavi, critica e curatrice di Galleria Inconsueta, a notare il talento di Patrizia e curare quarta mostra del progetto GI. L’obbiettivo è quello di dare spazio a tutti, senza nessun pregiudizio e senza nessuna barriera da contesto artistico. Si lascia che sia l’arte e tutto ciò che sia inconsueto a coinvolgere senza nessun filtro il suo pubblico. Anche Settimo Milanese ha potuto apprezzare la bravura di Patrizia protagonista anche di un laboratorio di disegno.