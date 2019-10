L’intervento di Fiab Abbiategrasso in merito allo spazio per le biciclette in città e l’appello a favorire i ciclisti

Favorire i ciclisti, ecco perchè secondo Fiab

Lamentele e proteste per lo spazio riservato alle biciclette di fronte al Castello: ma chi le critica non si è mai accorto che le rastrelliere sono lì da anni? E’ quello che si chiede l’associazione Abbiateinbici: “Di recente sono solo state sostituite e riposizionate, e quelle 30 bici lasciano liberi altrettanti parcheggi per le auto. Gli stalli per le persone disabili si possono ricavare davanti al Lille a pois o in corso Matteotti, al posto delle decine di auto costantemente ferme in divieto di sosta; per banchetti e gazebo sotto l’Allea c’è spazio in abbondanza; e se non è “decoroso” il parcheggio delle bici in pazza Castello, lo è invece quello delle auto? Infine provate a considerare quanto è grande lo spazio che le auto in sosta sottraggono all’uso collettivo e ricordatevi che ogni auto ingombra quanto 10 biciclette. Dunque proviamo a ragionare con i numeri. Ogni giorno migliaia di persone si spostano in città camminando o pedalando – continua Fiab -, e più di 1000 lavoratori e studenti abbiatensi raggiungono la stazione a piedi o in bici. Pensate cosa succederebbe se tutti decidessero di prendere l’auto: un immenso ingorgo e nessuno si muoverebbe più. Ciclisti e pedoni vanno favoriti e ringraziati per la loro azione meritoria per un ambiente più vivibile e non considerati un fastidioso intralcio alla libera circolazione degli autoveicoli”.