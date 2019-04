L’FC Parabiago ha organizzato una serata di formazione rivolta agli allenatori del settore giovanile, che si è svolta allo stadio Libero Ferrario martedì 9 aprile 2019.

FC Parabiago: una serata al Libero Ferrario

A Parabiago è giunta l’organizzazione di Formazione in Campo con al seguito l’allenatore professionista Massimo De Paoli sapientemente guidato nella parte organizzativa da Enrica Vittoria Galbiati. A inizare la serata Claudio Gori ideatore e anima del gruppo “La rete dei Mister”.

Il Mister De Paoli e il tema della serata

“Allenare la gestualità tecnica e il pensiero strategico”, questo il tema della lezione impartita dal Mister Massimo De Paoli. Lui, con alle spalle una laurea in architettura, è allenatore professionista di seconda categoria, per 15 anni nel settore giovanile del Brescia nelle categorie giovanissimi, allievi e primavera da cui molti atleti hanno raggiunto massimi livelli agonistici (Pirlo, Diana, Bonazzoli, Baronio, Bonera). Ma non solo perché per 5 anni è stato anche nel settore giovanile dell’Inter, vincendo lo scudetto 2006 con i giovanissimi nazionali e arrivando 3 ai mondiali di categoria a Manchester.

L’organizzazione della lezione

Mister De Paoli ha alternato esercitazioni tecniche (avvalendosi della collaborazione della formazione Under 14 del Parabiago Football Club), a continui confronti e delucidazioni con i corsisti e con gli stessi atleti. A generare stupore è stata soprattutto la capacità comunicativa, il coinvolgimento e l’entusiasmo che il Mister ha saputo generare durante tutta la serata che si è protratta sino a mezzanotte, con grande soddisfazione di tutti gli istruttori partecipanti.

I prossimi appuntamenti

Come sottolineato dalla stessa società, Il Parabiago Football Club ha tra gli obiettivi principali la formazione dei propri istruttori,e proprio per questo seguiranno altre serate di formazione con docenti altrettanto preparati. Tra i prossimi appuntamenti c’è quello di giovedì 9 maggio, dove, al Libero Ferrario di Parabiago arriverà il prof. Mombelli che analizzerà in maniera approfondita l’importanza della coordinazione nel gioco del calcio. L’incontro sarà diviso in due parti: una pratica, con la presenza dei giocatori del Parabiago Football Club e una teorica in cui si analizzeranno le esercitazioni proposte e si approfondiranno le basi teoriche che le sostengono.

(FOTO DELLA SOCIETA’ FC PARABIAGO: fcparabiago.com)