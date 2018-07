Ferie donate al collega malato: il governatore premia gli operai. “E’ stato un gesto nobile”, ha detto consegnando la benemerenza ai lavoratori della Mattei di Vimodrone.

Il governatore fa visita alla ditta

La storia di Emilio Lentini, raccontata dalla Gazzetta della Martesana, ha commosso l’Italia. Così il presidente della Regione Attilio Fontana questa mattina, mercoledì 25 luglio, ha fatto visita alla ditta, situata sulla Padana.

Ferie donate, arriva un premio

Fontana ha incontrato i dipendenti che hanno donato le ferie (911 ore in totale) al collega Emilio Lentini, anche lui presente al momento, che sta combattendo contro la leucemia e che aveva finito le ore di malattia. In questo modo potrà rimanere a casa fino a ottobre per riprendersi. Ha donato ai rappresentanti dei lavoratori una targa di encomio, complimentandosi.

L’appello al presidente Fontana

Lentini ha lanciato un appello al presidente Fontana. “I miei colleghi sono stati generosi e speriamo che il loro esempio venga preso in tutta Italia. Speriamo però che intervenga la politica, regolamentando situazioni come quella in cui mi sono trovato”.

