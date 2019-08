Pronti per la grigliata di Ferragosto? Per la gita fuori porta? In tanti sono rimasti a Milano e provincia e probabilmente si chiedono cosa fare a Ferragosto.

Ferragosto, cosa fare a Milano

Tantissime le opzioni culturali in città. A Palazzo Reale è in programma la mostra Preraffaelliti: Amore e Desiderio, che si affianca a una serie di esposizioni gratuite visitabili dalle 9.30 alle 22.30.

Il Castello Sforzesco, invece, ospiterà un evento dedicato al cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci: si possono visitare la Sala delle Asse, riaperta in occasione dell’anniversario, la mostra Intorno alla Sala delle Asse: Leonardo tra Natura, Arte e Scienza e l’installazione multimediale Leonardo a Milano. L’apertura è dalle 9 alle 17.30, ma chi volesse rimanere anche in serata potrà assistere ai fuochi d’artificio con il sottofondo dell’OrchestraVerdi nel Cortile delle Armi.

Celebrazioni vinciane anche al Museo della Scienza e della Tecnologia con Leonardo da Vinci Parade (10-19, qui ci saranno anche laboratori di Ferragosto per bambini), alla Fabbrica del Vapore con Leonardo da Vinci 3D, e alla Cripta di San Sepolcro con Leonardo &Warhol a Milano: the Genius experience.

I 210 anni di Brera

Ma il mondo della cultura milanese è ansioso di festeggiare il 210° compleanno della Pinacoteca di Brera. Per l’occasione, ingresso gratuito a Ferragosto dalle 8.30 alle 22.15, e a partire dalle 18 è previsto un nuovo appuntamento del ciclo Brera Musica con i giovani musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

Musica

Per chi vuole passare il Ferragosto a ritmo di musica c’è il tradizionale concerto alla Basilca di Santa Maria della Passione, con l’Orchestra Theresia. Tutt’altra atmosfera al Milano Latin Festival, dove è in programma uno schiuma party, mentre al Base si potrà danzare sui ritmi di una “balera 2.0”.

In acqua e in compagnia

Per chi proprio non riesce a sopportare il caldo, invece, non mancano le possibilità di fare un tuffo in una delle tantissime piscine che rimarranno aperte per la giornata di festa. E tra queste, come non citare l’Idroscalo e il traversino dell’Adda a Cassano. Ma anche tanti luoghi sul nostro territorio dove stare in compagna, dalle sponde del fiume a Trezzo al parco Increa di Brugherio e al Parco dei Germani di Cernusco.