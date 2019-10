Festa dei nonni: il 2 ottobre, secondo la liturgia cattolica, si celebrano gli Angeli custodi. Una ricorrenza che affonda le sue radici nel 1670, anno in cui Papa Clemente X fissò il giorno della celebrazione. Dal 2005, una Legge Italiana (la 159 del 31 luglio 2005) stabilisce che proprio in questa data si celebri la festa nazionale dei nonni “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

“Associare il ruolo e le figure dei nonni a quelli degli angeli custodi è quantomai appropriato” -dice il sindaco Roberto Crippa, rivolgendo un pensiero a tutti i nonni di Ceriano Laghetto. “Sono figure importantissime per i bambini un sostegno indispensabile per le famiglie di oggi e per questo ritengo doveroso dedicare loro una giornata speciale, di ringraziamento e riconoscenza per l’impegno che dedicano quotidianamente alla crescita dei più piccoli”.

“I nonni sono una ricchezza per tutti e rappresentano una risorsa indispensabile per moltissime famiglie” -aggiunge l’Assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo. “Al doveroso ringraziamento nei loro confronti si aggiunge l’impegno costante nell’assicurargli servizi adeguati per il benessere loro e dei bambini che spesso sono affidati alle loro cure”.