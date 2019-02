Festa del gatto: in occasione della giornata internazionale dedicata ai nostri amati mici, che si festeggerà domenica 17 febbraio, La Settimana vuole onorare gli affettuosi animali da compagnia e i loro proprietari.

Festa del gatto: La Settimana pubblica le foto dei vostri mici

Secondo le stime dell’osservatorio europeo “Euromonitor”, del giugno 2014, i gatti in Italia sono circa 7,5 milioni, ovvero il 12% del totale degli animali da compagnia. Per questo è giusto onorare una presenza sempre più costante nelle nostre case e famiglie. Dopo il grande successo degli scorsi anni, La Settimana omaggerà dunque gli amati gatti pubblicando tutte le loro foto con gli affezionati padroni. Tutti coloro che vogliono dunque ammirare la bellezza del proprio amico a quattro zampe tra le pagine del nostro giornale, possono dunque inviarci la foto entro martedì 12 febbraio all’indirizzo e-mail redazione@lasettimanadisaronno.it. Ricordate anche di indicare il nome del gatto e il Comune di residenza. Sul numero in edicola da venerdì 15 febbraio, in occasione della giornata internazionale, verranno pubblicate tutte le foto. Se amate dunque il vostro micio, affrettatevi a rendergli omaggio regalandogli una sorpresa davvero speciale.

