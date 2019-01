Festa della famiglia all’oratorio di Bubbiano e Calvignasco, che organizza una settimana speciale di iniziative per l’occasione.

Festa della famiglia all'oratorio di Bubbiano e Calvignasco, che organizza una settimana speciale di iniziative per l'occasione. Si parte domenica 20 gennaio alle 15 con film e pop corn in compagnia. Quindi, giovedì 24 alle 21 l'incontro aperto a tutti i genitori "Mamma, papà, siete voi?", con la pedagogista Francesca Bonetti. Gran finale domenica 27 gennaio: alle 11 Messa, quindi pranzo comunitario (prenotazioni entro il 24 del mese in parrocchia o chiamando il numero 339-870.45.15, costo di 12 euro per gli adulti, 8 per i ragazzi). A seguire, grande tombolata e alle 16 un momento di preghiera con merenda. Per concludere la giornata, uno spettacolo per tutti i bambini.