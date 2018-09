Si è tenuta a Ceriano Laghetto, organizzata dalle sezioni della Lega di Ceriano, Cogliate e Lazzate. Nel corso delle serate migliaia di militanti e sostenitori leghisti ma anche tanti semplici cittadini hanno preso parte alla festa, organizzata dalle sezioni della Lega di Ceriano, Cogliate e Lazzate. La Festa della Lega delle Alte Groane è stata caratterizzata da un ottimo servizio ristorante, musica e balli coinvolgenti con i “Crazy boogie” e gli attesi interventi dei politici leghisti.

“Un ringraziamento speciale allo staff di volontari grazie al quale tutto ciò è stato reso possibile: da quelli all’opera in cucina ai camerieri, da chi ha montato le strutture a chi si è occupato del corretto parcheggio delle automobili. Tutti, nessuno escluso. Grazie anche ai graditi ospiti: gli esponenti del Governo Conte ossia il Sottosegretario agli Interni on. Nicola Molteni e il Sottosegretario allo sviluppo economico on. Dario Galli, il segretario della Lega Lombarda on. Paolo Grimoldi, il Capogruppo a Palazzo Madama sen. Massimiliano Romeo, gli onorevoli Oscar Lancini, Andrea Crippa e Luca Toccalini, l’Assessore regionale Martina Cambiaghi e i Consiglieri regionali Andrea Monti e Alessandro Corbetta. Un ringraziamento per la presenza, oltre ai Sindaci “di casa” Dante Cattaneo, Andrea Basilico e Loredana Pizzi, anche ai Sindaci di Saronno Alessandro Fagioli, di Rovello Porro Paolo Pavan e di Bareggio Linda Colombo.”