La Filarmonica riprende la propria attività, e invita tutti alla Festa della Mela

Festa della mela… e non solo

Il complesso bandistico La Filarmonica di Abbiategrasso ha ripreso la propria attività musicale già da fine agosto con le prove serali in preparazione del Concerto di Novembre, il più atteso della stagione, partecipando inoltre ad alcune processioni nei paesi del circondario nel corso dei fine settimana di settembre.

In ultimo, la ripresa della stagione coincide anche con l’inizio del periodo di svolgimento delle lezioni di teoria e solfeggio, di strumento e di canto presso la scuola di musica Corrado Abriani della Filarmonica, nonché con l’avvio del corso di Musichemozioni aperto ai bambini dai 4 ai 7 anni che desiderano entrare in contatto in modo giocoso e spensierato con il mondo della musica. Si ricorda che le iscrizioni alla scuola di musica sono tuttora aperte per gli interessati e che, per ricevere maggiori informazioni, è possibile recarsi presso la sede della Filarmonica, in via Alfieri 1, dalle 17 alle 19 durante i giorni feriali.

Infine, nel primo fine settimana del mese di ottobre i bandisti si preparano ad organizzare la tradizionale Festa della Mela, che quest’anno compie ben 25 anni e che si svolgerà domenica 7.

Programma

Saranno presenti due stand, uno in Piazza San Pietro (solo la mattina) e uno in Piazza Marconi, dalle 8 alle 18.30, presso i quali saranno in vendita gustose torte di mele, sacchetti e casse di mele, sia gialle che rosse. Nel pomeriggio, dalle 16 avrà inizio la sfilata della Filarmonica che, a partire da Piazza Marconi, riempirà le vie del centro cittadino con allegre e briose marce da parata. Alla giornata dedicata al succoso frutto sono invitati a prendere parte i gentili sostenitori della banda, gli amici, i passanti incuriositi e tutti coloro che non vogliono rinunciare al dolce sapore di una crostata di mele.