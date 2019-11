Festa di Halloween a Cerro Maggiore con la Pro Loco nella serata di giovedì 31 ottobre.

Ieri sera, giovedì 31 ottobre, grande successo per la Festa di Halloween a Cerro Maggiore organizzata dalla Pro Loco di Cerro Maggiore e Cantalupo. Il party si è tenuto alla Galleria Grassi in via Roma. Tanta la partecipazione dei bambini che si sono presentati con travestimenti paurosi insieme a molti genitori. La serata è stata all’insegna del divertimento con truccabimbi, giochi e un abbondante rinfresco. I piccoli mostri hanno dovuto indovinare quante caramelle ci fossero nella testa di Dracula e ha vincere sono stati Camilla e Dennis.