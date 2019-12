Festa di Natale in Pediatria all’ospedale di Magenta. Nel pomeriggio di venerdì 20 la primaria Luciana Parola ha fatto gli onori di casa per un momento di festa speciale, animato dalle note del coro “Amici della Pediatria”.

Presente il direttore generale Fulvio Odinolfi, numerosi primari e medici dell’ospedale Fornaroli, i sindaci di Santo Stefano, Corbetta (con vicesindaco) e Magenta, numerose associazioni locali, don Emiliano che ha dato la benedizione.

L’associazione Aldieri for children ha annunciato il supporto ad un imporante progetto in Pediatria. Poi musica e note, pandoro e panettone con medici, inferimieri e baby pazienti, ben 25 quelli ricoverati al sesto piano in questi giorni. Un’occasione per valorizzare il lavoro di un reparto d’eccellenza del Fornaroli, nel momento più bello dell’anno.