Festa di San Michele, Expo ed esibizioni musicali a Ceriano Laghetto: una settimana di festa!

E’ in pieno svolgimento nella frazione Dal Pozzo la tradizionale Festa di San Michele, che celebra il patrono della frazione a cui è dedicata la chiesetta che si trova all’interno del centro civico. L’evento è organizzato con la collaborazione della Parrocchia di San Vittore martire e del Comune di Ceriano Laghetto. La festa è iniziata mercoledì 25 settembre con un incontro di preghiera e proseguita con il torneo di Play-station, novità di questa edizione, la festa entra nel vivo tra sabato e domenica con diversi appuntamenti e l’apertura dello stand gastronomico.

L’appuntamento per domenica

Dopo un pomeriggio con musica jazz, giochi per bambini e concerto bandistico, domenica sera alle 18,30 ci sarà la tradizionale processione con la statua di San Michele per le vie della frazione. “Come accade ormai da qualche anno, la festa è organizzata con entusiasmo dal gruppo Amici di San Michele con il supporto della Consulta di frazione appena rinnovata: è un appuntamento molto sentito da tutta la frazione coinvolta per l’intera settimana” -sottolinea l’Assessore alla frazione Dal Pozzo, Antonella Imperato.

“Expo Brianza”

Da questo fine settimana e fino a domenica prossima, inoltre, sarà aperto “Expo Brianza”, la fiera delle attività commerciali e produttive del territorio che si svolge nell’area espositiva sulla Nazionale dei Giovi, tra Limbiate e Bovisio Masciago. “Quest’anno il Comune di Ceriano Laghetto è tra gli enti promotori di questa importante occasione di promozione delle imprese locali” -commenta l’Assessore al Commercio, Romana Campi. “Proprio nella giornata di inaugurazione ci saranno ad esibirsi i ragazzi della Camerata strumentale della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Ceriano Laghetto, con un concerto in programma alle ore 17. Un motivo in più per partecipare all’evento che proseguirà poi fino a domenica prossima e vede anche la presenza di alcune aziende agricole cerianesi legate al Parco delle Groane”.

L’open day di sabato

Infine, nella mattinata di sabato 28, è in programma l’ultimo “open day” dei corsi civici musicali curati da La città sonora, con esibizioni musicali nella sede del Corpo musicale santa Cecilia in piazza Lombardia