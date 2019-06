Festa: la Scuola Chaniac prepara il gran finale

Festa: la Scuola dell’Infanzia Chaniac di Pogliano in fermento per il gran finale

Rappresenta l’esordio, e insieme il finale, la festa del 14 giugno per la Scuola dell’Infanzia privata <<Angelo Chaniac>> di Pogliano. L’antefatto di una serata per l’epilogo di un anno intero.

Si inizia alle 17.30 nel cortile dell’asilo. L’invito é esteso a grandi e piccoli: gli allievi delle tre sezioni e le loro famiglie. Gli autentici protagonisti. Insieme ai colori e alla musica: il vero filo conduttore per la didattica 2018-19. Le classi gialla, rossa, azzurra. Alla Materna si parte: quando si arriva. Qui il traguardo coincide sempre con la festa. Dove a vincere é la gioia. E’ il debutto della sera. L’avvio dell’evento per un finale in stile.

Un gruppo in fermento nell’attesa di metà giugno: e la scuola si anima all’insegna del divertimento. Docenti, bambini, genitori, amici: personale e persone.

Il programma prevede sorprese. E giochi all’aria aperta. In più la possibilità di prender parte ad una cena speciale. Come si addice ai bambini. L’iniziativa informale e originale é dedicata al pic-nic sul prato. Menù ricco. Però il luogo della consumazione rende diverso l’evento. Per chi lo desidera: panini, dolce, caffè, bevande. Su prenotazione. In caso di pioggia la festa sarà rinviata al 15 giugno – 10,30. L’importanza di esserci, della relazione tra gli altri, del contatto con la natura: questi sono i temi che si svilupperanno a pieno ritmo nella proposta del contest. In aggiunta il tempo per stare insieme, che spesso manca, fa da sottofondo alla serata, insieme alla musica. Si aggiunge l’impegno degli organizzatori. Scenografie di fine anno per l’Asilo <<Angelo Chaniac>>: in allestimento il progetto. Lavori in corso. Lo sforzo comune realizza il momento del commiato ma anche il punto e a capo. Per riscrivere una storia nuova. Dopo le vacanze. Comunque e ovunque vadano. Nel futuro di sessantasette bambini.

