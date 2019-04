Sabato 4 maggio il centro di Legnano si veste a festa per il Festival della Filantropia 2019. Festival della Filantropia 2019 Il 4 maggio in centro a Legnano, la Fondazione Ticino Olona organizza il Festival della Filantropia 2019.

Il Festival è un modo per illustrare alla nostra comunità di riferimento in che modo si declina sul territorio, ma non solo, l’essere filantropi e coinvolgerà per l’intera giornata tutta la cittadinanza in diversi momenti di festa e di gioia.

Filantropia?

Filantropia

/fi·lan·tro·pì·a/