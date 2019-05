Festival della scienza: l’associazione cislaghese “Scientificamente Asc”, con il patrocinio del Comune di Milano, presenta domenica 19 maggio un grande evento, rivolto ad adulti e bambini, con la scienza come indiscussa protagonista.

Festival della scienza: Cislago arriva a Milano con “Scientificamente”

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 di domenica 19 maggio le porte di via Statuto 11 a Milano accoglieranno i ragazzi delle scuole primarie e secondarie interessati a scoprire e sperimentare il fantastico mondo della scienza. Un Expo fatto da 13 banchi (Chimica, Biologia, Zoologia, Botanica, Fisica,…) dove i giovani più curiosi, accompagnati dalle loro famiglie, potranno interagire, giocare e avvicinarsi alla scienza sperimentale. Il Festival della scienza è un grande evento organizzato da “Scientificamente ASC” e che negli anni ha raccolto numerosi ragazzi coinvolti attivamente in esperimenti manuali curati direttamente da laureati provenienti dai diversi indirizzi scientifici. Location esclusive e intento divulgativo delle materie scientifiche hanno rappresentato il connubio delle precedenti edizioni, che quest’anno si è voluto rafforzare grazie alla cornice scelta: e-FM engaging place di Milano in via Statuto 11.

