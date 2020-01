Fibra ottica, qualche disagio in via Vismara ad Arese a causa della rottura di un tubo del gas.

Fibra ottica: disagi in via Vismara

Disagi ad Arese, precisamente in via Vismara, dopo l’incrocio con viale Einaudi a causa dei lavori di Open Fiber. Ieri pomeriggio, infatti, gli operai del cantiere hanno rotto un tubo del gas. Sul posto è uscita immediatamente la ditta per riparare la perdita. Dopo tutte le prove necessarie, oggi pomeriggio stanno richiudendo. Qualche disagio, quindi, per gli automobilisti per il senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere.

Lavori in tutta la città

Nel frattempo proseguono per il resto del territorio aresino i lavori per il posizionamento della fibra ottica, come ci ha spiegato l’assessore Enrico Ioli: