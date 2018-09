E’ terminata ieri la Festa del paese e la XXVII Fiera Agrozootecnica di Cornaredo. All’evento era presente Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega.

“Si tratta senza dubbio di una tradizione importante – ha affermato Scurati. Va mantenuta viva e sostenuta dalle istituzioni. Appuntamenti come questo appartengono alla nostra identità territoriale e alla nostra cultura. Anche per questo credo che il mondo agricolo e zootecnico vada in ogni modo aiutato. Oltre che per salvaguardare le tante professionalità e i numerosi operatori del settore.

Condivido pienamente – ha concluso Silvia Scurati – la scelta del Consiglio Regionale lombardo di concedere il patrocinio e di assegnare un contributo concreto a un’iniziativa così significativa e particolarmente sentita dalla popolazione”.