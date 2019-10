Fiera d’Autunno al parco Falcone e Borsellino di Legnano con la Contrada San Magno.

In una soleggiata giornata di fine ottobre, la Contrada San Magno ha accolto tantissimi legnanesi per un evento dall’insolita location: l’ormai tradizionale Fiera d’Autunno al parco Falcone e Borsellino. Grande successo per la sua quinta edizione. Complice anche la piacevole temperatura, il gruppo cucina e il gruppo bar hanno lavorato incessantemente dalle 10 fino a pomeriggio inoltrato. La fatica e la tanta buona volontà dei contradaioli che hanno contribuito all’allestimento dell’evento sin dalle prime ore della mattina è stata ripagata dalla grande affluenza e dal divertimento di questa giornata autunnale. Come sempre, attività e laboratori dedicati hanno intrattenuto i più piccoli per tutto il giorno e al pomeriggio, lo spettacolo di musica dal vivo dell’Adele Experience ha entusiasmato ed emozionato i presenti con il repertorio della nota cantante britannica.

Una giornata pensata e realizzata soprattutto per le famiglie, con la speranza di avvicinare sempre più persone al variegato mondo contradaiolo.