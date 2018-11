Fiera di San Martino: entra nel vivo la tradizionale manifestazione di Inveruno che, giunta alla sua 411esima edizione, rappresenta uno dei più antichi eventi della regione.

Fiera di San Martino: a Inveruno lo stand di “Settegiorni”

La tre giorni dedicata all’agricoltura, con tanto di centinaia di bancarelle e stand dei sapori locali, si concluderà lunedì 12 novembre. Quest’anno anche “Settegiorni” ha voluto intrattenere i visitatori con un suo stand speciale tra palloncini per i più piccoli, gadget e foto ricordo. Al momento in cui scriviamo, stanno per prendere il via la sfilata e la benedizione delle macchine agricole, uno degli appuntamenti tradizionali più amati dell’intera kermesse.

