Natale, si sa, è il periodo in cui la programmazione televisiva offre il suo meglio, con i classiconi, i film visti e rivisti, e i cartoni animati per i più piccoli, ma in realtà anche per i grandi.

Ecco una carrellata dei film proposti dalla televisione in questi giorni festivi.

Film in tv la Vigilia

Le proposte per il pomeriggio

Fra le proposte più interessanti del pomeriggio ci sarà Topolino alle 17.25 su Rai2, Willy Wonka alle 16.20 su Italia 1 che subito dopo proporrà anche il film dei Simpson, alle 19.40.

Le proposte per la sera

In serata (alle 21.25) Italia 1 propone il solito Una poltrona per due, film che viene ripetuto ogni anno ma una ragione c’è; nel 2017 fece il 12% di share.

Dall’altra parte, Rai2, programmerà Frozen, un cartone animato del 2013 che è già diventato un classico grazie ai suoi simpatici personaggi ma anche per l’approfondimento di un tema che gli adulti conoscono bene: il proteggersi dalle ferite con la freddezza.

Rai 4 (canale 21 del digitale) proporrà per i nostalgici degli anni Ottanta e delle storie d’amore impossibili, Ladihawke, un film che di strettamente natalizio ha poco ma che di certo è molto correlato alla magia. Altro film storico che non passa mai di moda è La Storia infinita, su canale 8 alle 21.30. Altro filmone passato e ripassato in tv negli anni Novanta è Quattro fantasmiper un sogno, lungometraggio con Robert Downey Junior all’inizio della carriera, impegnato a risolvere i problemi irrisolti da alcuni fantasmi, morti troppo presto. Sarà trasmesso da la5 (canale 30). Vintage anche la proposta di La7 che alle 20.35 metterà in campo Pomi d’ottone e manici di scopa, datato 1979 e diretto dal regista di Mary Poppins.

Film in tv il giorno di Natale

La giornata

Durante la giornata tanti cartoni o film adatti ai bambini come Buon Natale Topolino, su rai2 alle 11, che farà il paio con Buon Natale Paperinoalle 17.10 su Rai2. Verranno proposti anche Belle & Sebastien alle 15.55 su Rai1 e Dennis la minaccia di Natale, alle 16.30 su Italia1.

La prima serata

Mediaset continua a puntare sui classici senza tempo, anche un po’ visti e rivisti, con Miracolo sulla 34esima strada alle 21.21, mentre la Rai fa contenti i bambini di oggi con Una notte al museo su Rai3 e di ieri con Biancaneve e i sette nani.

Leggi anche: Menù di Natale goloso e sano? Ecco i consigli del dietologo dei vip!

Iris (canale 22) osa con La rivincita di Natale di Pupi Avanti, la storia di quattro amici che si ritrovano dopo dieci anni per giocare una partita di poker lasciata in sospeso. Ore 21.

Guardano agli anni Novanta e al cinema italiano Spike (canale 49) e canale 9 . Il primo proporrà Da grande con Renato Pozzetto, la storia di un bambino che vuole crescere e viene accontentato mentre il 9 trasmetterà Bud Spencer con Uno sceriffo extraterrestre…poco extra, molto terrestre. Americanissima la proposta di Paramount (canale 27) con Il primo Cavaliere, film con Richard Gere e Sean Connery sulla storia d’amore fra Lancillotto e Ginevra, sotto lo sguardo di Re Artù.

Film in tv a Santo Stefano

Sequel in giornata

La Rai propone per la giornata il sequel di Speciale Natale di Topolino su Rai2 alle 11 e Belle & Sebastien, l’avventura continua, alle 16.55 su Rai1.

Tanti film in serata

Due classici si giocano la prima serata Rai-Mediaset: Rai1 schiera addirittura Cenerentola mentre Canale 5 propone Piccole donne ma in una versione mai trasmessa in televisione, almeno in quella italiana perché si tratta di una miniserie Bbc.

Per il resto tanti film si contenderanno gli ascolti ma nessuno particolarmente legato al periodo dell’anno. Fra i più apprezzati dal pubblico e dalla critica Una settimana da Dio con Jim Carrey, sul canale 27 di Paramount e Balla coi lupi su Canale 8. Rai 3 propone il seguito della serata di Natale con Una notte al museo 2 – La fuga.

Per i nostalgici dei film italiani di un’altra epoca su Iris, canale 22, ci sarà Attila flagello di Dio.