Film su Craxi: il casting in corso a Legnano.

Film su Craxi

Proseguirà fino alle 19 di oggi, venerdì 8 marzo 2019, il casting in corso a Legnano per il nuovo film di Gianni Amelio, incentrato sulla figura di Bettino Craxi. Dalle 8.30 del mattino in Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese, c’è stato un viavai incessante di persone. Si cercano infatti ben 800 comparse. La società che gestisce la selezione sta effettuando i provini al primo piano della storica dimora al civico 3 di via Matteotti. In una stanza gli uomini e nell’altra le donne (che – come ha specificato la produzione – “devono avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, no tagli di capelli moderni, piercing o tatuaggi importanti”). A ciascun candidato vengono chiesti i dati anagrafici e la disponibilità di giorni e orari per effettuare riprese e foto.Le riprese “legnanesi” di “Hammamet” (questo il titolo del film, che vedrà Pierfrancesco Favino nel ruolo del protagonista e nel cast anche anche Claudia Gerini, Omero Antonutti e Renato Carpentieri) saranno effettuate martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo nell’area sud della Franco Tosi di Legnano e a Villa Mocchetti di San Vittore Olona.