Filo della corrente scoperto lungo via Repubblica a Novate, sotto la pioggia. Un cittadino ha notato le scintille e chiamato la Protezione Civile.

Filo della corrente scoperto sotto la pioggia, strada chiusa

Un filo di corrente scoperto con la pioggia ha fatto “scintille”. Giovedì sera anche a Novate Milanese ci sono state un paio di ore, dalle 19 alle 21 circa, in cui è scesa molta pioggia. L’ora dell’aperitivo per un bar di via Repubblica, nella piazzetta rialzata. E proprio in quel contesto un cittadino ha notato qualcosa che non andava. “Stavo guardando fuori dalla finestra la pioggia scendere e di colpo ho visto delle scintille e poi dei piccolo flash. Sempre di più. Poi niente per un minuto e poi ancora. In pratica un filo di corrente che passa tra alcuni negozi della via Repubblica e le finestre delle case, con la pioggia faceva scintille. Così ho chiamato la Protezione Civile che ha contattato Enel Guasti”, spiega il cittadino. Dopo un po’ di tempo è uscita sul posto l’Enel che ha rilevato una guaina isolante consumata. La strada è stata chiusa alla automobili per lavori di bonifica che intorno alle 23.30 si sono conclusi, senza nessuna ricaduta sulla linea privata.

