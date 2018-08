Miss Mamma Italiana Gold 2018, la finale nazionale: in gara anche una mamma di Castano Primo.

Miss Mamma Italiana Gold 2018

Si sono svolte all’Hotel Excelsior di Abano Terme, le Pre Finali Nazionali della 25° edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2018”. “Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza – simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è riservato a tutte le mamme ed è suddiviso in due categorie: fascia di età 25/45 anni (la cui Finale si è svolta domenica 1 luglio ed ha visto trionfare la bella 34enne calabrese Natasha Fato) e fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

La finalissima

Migliaia le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali hanno raggiunto l’Hotel Excelsior di Abano Terme per staccare il pass per la Finalissima di “Miss Mamma Italiana GOLD 2018”.

Queste le mamme che parteciperanno alla Finalissima in programma domenica 26 agosto a Visso (Macerata), città colpita dal terribile sisma che ha colpito l’Italia centrale 2 anni fa, Visso come tutte le città colpite dal terremoto, grazie alla laboriosità dei propri cittadini ed Amministratori e all’aiuto di milioni di italiani, sta ritornando a nuova vita e l’evento Finale di “Miss Mamma Italiana Gold 2018” sarà sicuramente un modo concreto legato alla vicinanza a queste persone, con la solidarietà.

Le partecipanti

dal Piemonte:

◦ Silvia Rossi, 55 anni, segretaria, di Torino, mamma di Samuele di 17 anni;

◦ Paola Lippi, 46 anni, impiegata bancaria, di Volvera (Torino), mamma di Elisa di 15 anni;

◦ Renata Seliukaite, 46 anni, estetista, di Portacomaro (Asti), mamma di Alessandro di 15 anni;

dalla Lombardia:

◦ Maria Rosa Festa, 53 anni, impiegata, di Castano Primo (Milano), mamma di Valentina ed Alessandro, di 31 e 19 anni;

◦ Monica Lancini, 54 anni, assistente agli anziani, di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), mamma di Eleonora di 20 anni;

◦ Marisa Mulazzi, 46 anni, impiegata, di Voghera (Pavia), mamma di Nicolò e Cristian, di 15 e 10 anni;

dal Friuli:

◦ Monica De Bortoli, 46 anni, operaia, di Aviano (Pordenone), mamma di Eleonora ed Andrea, di 19 e 13 anni;

dal Veneto:

◦ Romina Lombardo, 47 anni, casalinga, di Chioggia (Venezia), mamma di Manuel di 19 anni;

◦ Elisabeth Ruiz, 47 anni, ottico optometrista, di Caldogno (Vicenza), mamma di Marianna, Manuel e Alberto, di 23, 21 e 17 anni;

dall’Emilia Romagna:

◦ Patrizia Brignani, 51 anni, amministratrice di azienda, di Lugo (Ravenna), mamma di Nicolò di 21 anni;

dalle Marche:

◦ Lucia Brusciano, 50 anni, logopedista, di Senigallia (Ancona), mamma di Anna di 9 anni;

dal Lazio:

◦ Katia Gambino, 52 anni, casalinga, di Cerveteri (Roma), mamma di Alberto, Andrea e Alessandro, di 29, 24 e 18 anni;

dalla Puglia:

◦ Maria Grazia Catalano, 46 anni, insegnante, di Canosa di Puglia (Barletta), mamma di Riccardo e Pierfrancesco, di 22 e 17 anni;

◦ Grazia Elena Stranieri, 52 anni, casalinga, di Manduria (Taranto), mamma di Alessia di 20 anni;

◦ Maria Chimenti, 55 anni, casalinga, di Manduria (Taranto), mamma di Andrea e Simone, di 26 e 23 anni;

dalla Sardegna:

◦ Tiziana Zuncheddu, 47 anni, commessa, di Selargius (Cagliari), mamma di Natalia di 21 anni;

◦ Maria Grazia Deidda, 52 anni, casalinga, di Selargius (Cagliari), mamma di Alice ed Alberto, di 30 e 27 anni;

◦ Rosa Deriu, 48 anni, casalinga, di Zeddiani (Oristano), mamma di Andrea di 11 anni.