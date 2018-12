Chi sognava un “Bianco Natale” purtroppo, salvo miracoli dell’ultima ora, non verrà esaudito. Dopo la leggerà fase perturbata di mercoledì notte,per almeno una decina di giorni l’alta pressione farà sentire la sua presenza sulla Lombardia. Anzi, il timore reale è che sotto l’albero, e almeno fino alla fine dell’anno, il regalo poco piacevole che dovremo necessariamente accettare è lo smog.

Inquinamento e smog non ci “risparmiano” nemmeno durante le feste

Questo vorrà dire niente neve,niente pioggia almeno fino alla fine dell’anno. Anzi nei prossimi giorni le massime potranno avere rialzi oltre i 11/12 gradi. Via libera anche alle nebbie! Questo cocktail sarà un mix perfetto per aria molto inquinata, ricordiamo infatti che da oggi scatta il blocco degli euro 4 diesel…valori allarmanti di inquinamento per giorni e giorni!

Ecco quindi nel dettaglio le previsioni meteo

Venerdì: fino a metà mattina nebbie sulla media/bassa pianura, localmente fitte. Su alta pianura e monti invece i cieli saranno soleggiati o poco nuvolosi.

Nel corso della giornata alle nevi lasceranno il posto ad un po nuvole e qualche spazio soleggiato. Nebbie che potrebbero persistere nella fascia più meridionale della Regione.

In serata/notte ritorno delle nebbie sulla media è bassa pianura.

Temperature massime tra 4 e 6 gradi.

Sabato: al mattino ancora nebbie sulla bassa pianura e parte della media pianura. Altrove poco nuvoloso ed abbastanza soleggiato. nel corso della giornata nebbia in diradamento su gran parte della regione, passaggio a cieli poco nuvolosi ed abbastanza soleggiati.

Possibili nevicate sulle Alpi di confine.

Temperature minime tra -4 e 0 gradi, massime tra 8 e 10 gradi.

Domenica, l’antivigilia: ancora qualche nebbia al mattino sulla bassa pianura, altrove più soleggiato con qualche nube e velatura di passaggio di tanto in tanto. Temperature minime tra – 2 gradi ed 1 grado, massime tra 9 e 12 gradi.

Vigilia di Natale soleggiata

Lunedì ancora soleggiato ho al più poco nuvoloso, ancora freschino al mattino mentre di giorno potremmo arrivare anche a massime fino a 13/14 gradi sull’alta pianura, 10-12 gradi sulla bassa pianura.