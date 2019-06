Fiocchi gialli, luminarie e sorprese per l’estate corbettese. La città si colora e si accende in vista del programma di iniziative vagliate dall’assessore Giuliano Gubert, in collaborazione coi commercianti.

“Accendiamo l’estate a Corbetta”, questo il titolo della serata di apertura di mercoledì 12 giugno dalle 20 nel centro storico cittadino. Negozi aperti, farfalle luminose, hobbisti: tutti sotto una nuova luce per un’estate ricca di proposte.

Il programma

“E…state a Corbetta” prosegue il 19 con la sfilata sul corso e la festa in piazza Corbas e via Brera, il 26 con Corbetta’s got talent e la festa in via Madonna e via Parini. A luglio, appuntamento il 3 col pic nic in giallo sotto le stelle, il 10 con via Verdi in festa, il 17 con la serata enogastronomica, il 24 con jazz in corso, il 31 ancora con al festa in via Brera e Corbas.

