Fume Olona: il Parco dei Mulini, Gruppo CAP e il Consorzio Fiume Olona pianificano interventi di manutenzione più dettagliati per la sua cura.

Fiume Olona: l’incontro

A seguito dell’incontro del Comitato di Coordinamento del Parco dei Mulini della scorsa settimana che ha definito, tra i molti punti all’ordine del giorno, la nuova convenzione per la gestione associata del parco, l’approvazione del bilancio triennale, le proposte di interventi secondo la convenzione Gruppo CAP-Consorzio fiume Olona, lo stato delle vasche di laminazione del torrente Bozzente a Nerviano, l’Olona Greenway, il Mulino Day 2020 e la bozza di Masterplan del Parco Castello di Legnano, ieri – lunedì 14 ottobre 2019 – si è svolto l’incontro tra il Comune di Parabiago, capo convenzione del Plis Mulini, e Gruppo CAP.

Le proposte

Il Comitato del Parco, infatti, ha avanzato alcune proposte per definire meglio e con maggior dettaglio gli interventi di manutenzione ordinaria del Fiume Olona, osservazioni che sono state condivise con Gruppo CAP secondo la convenzione sottoscritta quest’anno con il Consorzio Fiume Olona, un accordo che durerà 13 anni.

Le parole del sindaco Cucchi

In merito interviene il sindaco Raffaele Cucchi in qualità di Comune capo convenzione e con mandato da parte del Comitato di Coordinamento: “Grazie a questo accordo di collaborazione, Parco dei Mulini, Gruppo CAP e Consorzio Fiume Olona hanno stabilito di intervenire con una manutenzione straordinaria di pulizia del fiume da qui al 2020 e, al contempo, hanno meglio dettagliato gli interventi già previsti in convenzione per garantire una manutenzione dell’Olona più mirata. Questo significa intervenire per fare pulizia lungo gli argini, ma anche rimuovere i sedimenti per evitare eventuali esondazioni in caso di eccessive piogge”.

Le manutenzioni del fiume

Sarà, quindi, Gruppo CAP a realizzare gli interventi straordinari che prevedono per il primo anno, un’accurata pulizia degli argini e del fondo del fiume con la rimozione dei sedimenti. Mentre per i successivi anni, la convenzione prevede già interventi di manutenzione ordinaria di cura del fiume e l’incontro di oggi è servito per entrare nello specifico e dettagliare meglio a quali interventi si darà seguito prevedendo, all’interno della convenzione, anche la pulizia degli argini e la rimozione dei sedimenti.

“L’attenzione per la salute del fiume non è mai venuta meno”

“L’attenzione per la salute del fiume non è mai venuta meno da parte degli amministratori locali – conclude Cucchi – anzi è aumentata nel corso degli anni attraverso convenzioni che ne hanno garantito la manutenzione e il controllo. Non solo, ma ad affiancare l’ordinaria amministrazione, i molti progetti ambientali che mirano da anni a valorizzare il territorio a partire dall’impegno verso le zone agricole e gli agricoltori, a quello per la fruizione degli spazi e dell’ambiente rurale attraverso eventi e manifestazioni, fino all’impegno costante per la cura dell’Olona. Ringraziamo in tal senso Gruppo CAP, il Consorzio Fiume Olona e quanti, a vario titolo, si stanno impegnando in politiche ambientali di tutela e valorizzazione del nostro parco, del fiume Olona e del territorio in generale”.

