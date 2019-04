Flash mob a Bià per salvare il musicale. Successo in piazza Marconi per l’iniziativa del comitato genitori volta a trovare iscritti per formare la prima musicale del liceo Quasimodo.

I fatti

Per mancanza di numeri, infatti, a febbraio la dirigente Donata Barbaglia aveva dichiarato che la prima non sarebbe stata fatta. Mamme e papà non si arrendono e stanno cercando di trovare iscritti in exstremis.

Venerdì pomeriggio, ad Abbiategrasso, dimostrazione della bravura dei frequentanti del musicale, si replisa sabato alle 16.30 in piazza Liberazione a Magenta. “La grande musica frequenta l’anima”, recitava un cartello. E ancora: “La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani”. La prima tappa itinerante ad Abbiategrasso è servita a farsi conoscere anche fuori casa. Mamme e papà ci credono: con un po’ di informazione, anche nel 2019-20 una prima musicale ci sarà. Venerdì 12 aprile un approfondimento in edicola.