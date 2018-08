Toffa Iene: la 39enne bresciana annuncia su Instagram il possibile rientro a settembre.

Toffa Iene: a settembre?

Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene. Ora inizio le vacanze

Così con un commento in risposta a un fan su Instagram Nadia Toffa ha annunciato il possibile ritorno sulle scene negli studi di Cologno Monzese, vicino a Milano. Lo ha fatto nel corso di una discussione sul noto social network fotografico innescata proprio da un suo post, una foto con la quale la Iena ha voluto salutare i suoi follower:

Pronta per uscire!!!!!!!!!!! Voi che fate?? Io cenetta. #buonaserata e un abbraccio mega

La battaglia contro il cancro

L’apprensione seguita al malore che nel dicembre scorso aveva colpito Nadia Toffa c’è. Nadia sta combattendo contro il cancro, ma non rinuncia a rassicurare i fan e dimostrarsi combattiva.

Nata il 10 giugno del 1979 a Brescia, ha frequentato il liceo classico Arnaldo e si è laureata in lettere all’università di Firenze. Prima di iniziare il suo percorso nella trasmissione televisiva di Mediaset “Le Iene”, nel 2009, prima come inviata e poi, dallo scorso anno, come conduttrice, Nadia aveva lavorato per quattro anni per Retebrescia.

