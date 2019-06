Fototrappole contro l’abbandono di rifiuti. A Bollate ne verranno installate tre, in punti strategici della città.

Fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti. Chissà se almeno con quelle si riuscirà a fermare la piaga. Sono infatti circa 800 chilogrammi a settimana i rifiuti abbandonati abusivamente nelle strade di Bollate e raccolti dal personale di Gaia Servizi. Rifiuti che gravano sulla collettività con costi che si potrebbero evitare e compromettono il decoro urbano.

Così il sindaco Francesco Vassallo, già dall’inizio dell’anno, ha fatto più di un appello ai cittadini per un maggior rispetto delle regole e per il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso i canali predisposti e le modalità previste, ma gli abbandoni non si sono ridotti. E così l’Amministrazione comunale ha deciso di stringere le maglie sul problema attraverso l’installazione di 3 fotocamere di controllo ambientale (Afc) dislocate in punti strategici della città.

Si tratta di un servizio sperimentale che durerà 6 mesi con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di abbandono illecito di rifiuti sia nelle aree più isolate e di elevato valore ambientale, sia in zone centrali delle città e persino vicino ai cestini stradali. Le fototrappole sono dotate di sensore di movimento e in grado di riprendere immagini anche senza la luce naturale. Sono già state installate sul territorio in alcuni punti critici più volte segnalati dai cittadini e dagli operatori di Gaia Servizi srl.

“Confidiamo in un maggiore rispetto delle regole”

“Ci auspichiamo – ha commentato l’assessore all’Ecologia Vania Bacherini – che questi strumenti, finalizzati a reprimere i comportamenti dei cittadini che non hanno alcun rispetto per la città e che non eseguono quotidianamente la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, permettano di individuare e sanzionare gli autori degli abbandoni. E che servano a innescare un circolo virtuoso di maggior rispetto delle regole”.

