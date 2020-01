Frasi choc contro l’influencer di Solaro, Elisa De Panicis: squalificato Salvo Veneziano.

Frasi choc e sessiste contro Elisa De Panicis

La bella solarese Elisa De Panicis, entrata venerdì nella casa del «Grande Fratello Vip 4», si è ritrovata suo malgrado dopo poche ore al centro di una bufera mediatica. Salvo Veneziano, storico concorrente della prima edizione del celebre reality, ha infatti indignato il pubblico per le frasi sessiste, volgari e violente rivolte alla 27enne. «Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale»; «E’ proprio da scannare». Sono queste solo alcune delle frasi che il concorrente siciliano ha usato per mostrare, credendosi simpatico, il suo apprezzamento nei confronti della bellezza e del fisico mozzafiato della influencer, che al momento non era ovviamente presente. Nel giro di breve tempo sono dunque piovuti i commenti indignati che hanno intasato la rete e la pagina ufficiale del programma che lunedì, due giorni prima della diretta di mercoledì, ha dunque preso un provvedimento immediato, espellendo il concorrente e annullando il televoto che lo vedeva protagonista.

Salvo Veneziano è stato squalificato

«Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. “Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati», ha comunicato il programma.

Leggi anche: Elisa De Panicis: da Solaro al Grande Fratello Vip