Anche a Magenta, come già fatto in tanta piazza in tutta Italia, si scende in strada per ribadire che “Fratelli d’Italia dice NO al Governo degli Inciuci”.

“Fratelli d’Italia dice NO al Governo degli Inciuci”: banchetto a Magenta

Sabato 28 settembre dalle 9.30 alle 12 in Piazza Liberazione a Magenta si terrà un gazebo per Fratelli d’Italia che dicono No al Governo.

“Noi non possiamo accettare che la volontà popolare sia calpestata in questo modo, subendo un governo dei ‘perdenti’, mosso esclusivamente dalla paura del voto. È inconcepibile” sottolinea la sezione cittadina del partito di Giorgia Meloni, “che per scongiurare un ritorno alle urne i due partiti sconfitti in tutte le ultime tornate elettorali convolino a nozze. Questo governo è un governo contro gli italiani e contro l’Italia. È un governo instabile, basato solamente su interessi personali e di partito. Un governo debole che si sorreggerà sui ricatti, con i partitini della sinistra, non da ultimo la fuoriuscita dal PD del “risorto” Renzi, pronti a far contare il loro pugno di voti, indispensabile per una maggioranza al Senato. Noi continueremo a difendere la sovranità popolare. Lo faremo sabato 28 settembre con un gazebo che si terrà in Piazza Liberazione dalle 9:30 alle 12:00.”