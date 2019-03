Friday for future, lo sciopero globale contro i cambiamenti climatici coinvolge anche Olgiate Olona.

Friday for future anche a Olgiate Olona

Anche gli studenti dell’Istituto comprensivo statale Beato Contardo Ferrini sono scesi in piazza per lo sciopero globale contro i cambiamenti climatici. Olgiate Olona ha risposto in maniera massiccia: i ragazzi hanno manifestato portando tanti cartelli che auspicavano un cambio di rotta sulle politiche ambientali e sullo sviluppo sostenibile.

“Grazie al nostro Gigi!”

“Sulla scia della 16enne svedese Greta Thunberg – ha scritto la scuola sulla sua pagina facebook – soltanto nella penisola, in programma circa 200 eventi con manifestazioni in tutte le principali città… e noi anche! Tutto questo è stato possibile grazie ai ragazzi, ai docenti, alla presidente del consiglio d’istituto, all’Associazione Francesca Martina per una scuola operativa, alla Proloco, alla Polizia locale, ai genitori e all’Amministrazione comunale. Non ultimo un grazie al nostro Gigi!”.

