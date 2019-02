Fruttissima Ace richiamato: potrebbe avere dentro pezzi di vetro. L’anomalia è emersa grazie alla segnalazione da parte di un consumatore.

Fruttissima Ace richiamato: potrebbe avere dentro pezzi di vetro

Possibile presenza di corpi estranei all’interno del succo di frutta Fruttissima Ace da 200 ml. Questa la ragione alla base del richiamo dal mercato alimentare del prodotto di Conserve Italia con sede in via Poggi a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. La sede dello stabilimento in cui è stato prodotto il lotto LA194 è quello di Massa Lombarda, in provincia di Ravenna.

La segnalazione da parte di un cliente

Secondo il modulo di richiamo inviato dal distributore all’ingrosso Centro Cash alla Asl di Cagliari, si sottolinea il “pericolo fisico” perché un consumatore ha segnalato la presenza (rilevata il 4 febbraio), di schegge di vetro nel succo di frutta. L’azienda chiede dunque di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita.