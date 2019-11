Domani sera in sala consiliare a Venegono Superiore una serata contro furti e truffe.

Furti e truffe, come difendersi

Sono ricominciati furti e truffe in città, e per aiutare i cittadini a difendersi il Comune ha organizzato domani sera, martedì 5 novembre, un appuntamento per parlare di sicurezza. La serata avrà inizio alle 21 e vedrà intervenire il sindaco Ambrogio Crespi, l’assessore alla Sicurezza Ciro di Costanzo, il comandante della Polizia locale Maria Angela Cassese e i rappresentanti dei gruppi cittadini del Controllo di Vicinato.

