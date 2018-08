A Luglio agosto il timore di molti è quello di lasciare la propria abitazione incustodita e, osservando i dati rilascia dalle Regione sembra che i numeri diano loro ragione.

I numeri

“La Lombardia è la seconda regione italiana più colpita dai topi d’appartamento, con una media 20,7 furti ogni mille famiglie – lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato – La piaga dei furti nelle case dei lombardi viene ancora una volta evidenziata attraverso i dati diffusi oggi dall’Unione europea delle Cooperative (Uecoop) sulla sicurezza e il crimine in Italia, da cui risultano 500 furti al giorno. Si tratta di numeri preoccupanti. Secondo una ricerca Transcrime l’orario più a rischio è quello fra le 18 e le 21. Occorrono pene esemplari, i ladri non devono tornare subito in libertà”.

Furti impuniti

L’assessore prosegue con dati non certo confortanti: