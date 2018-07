Gabry Ponte ad Arconate, conto alla rovescia per la Patronale del 30 luglio: ecco le misure di sicurezza.

Gabry Ponte ad Arconate: la Patronale 2018

Tutto pronto per il live di Gabry Ponte previsto per lunedì 30 luglio in piazza Libertà ad Arconate a partire dalle 21.30. Prevedendo l’affluenza di un gran numero di spettatori, Comune, forze dell’ordine e Protezione Civile hanno messo in anno una serie di misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza

Il numero massimo di persone a cui sarà consentito entrare in piazza Libertà sarà di 4.600. Oltrepassato questo numero, i varchi saranno chiusi. Saranno previsti 3 varchi di accesso per entrare in Piazza Libertà: via Roma, Contrada Sant’Eusebio e via Beata Vergine. I varchi verranno aperti a partire dalle 18.30 e chiusi, come detto, quando in piazza ci saranno 4.600 persone. Ogni punto d’accesso sarà presidiato da varchi con steward, forze dell’ordine e personale di Protezione civile e Arconate Serena. Gli spettatori dovranno sottoporsi alle operazioni di filtraggio, che consistono nel controllo di borse e zainetti.

E per i liquidi?

Non sarà consentito accedere alla piazza con liquidi e bibite di alcun genere: l’unica vendita autorizzata sarà quella dei bar in piazza. Le attività commerciali della piazza non potranno vendere bibite in bottiglie di vetro o lattine, né utilizzare bicchieri di vetro. Le bottigliette di plastica da 0,5 lt dovranno essere vendute senza tappo.

Strade chiuse al traffico veicolare

L’intero centro storico sarà zona rossa: saranno chiuse al traffico veicolare via Roma, Stradella del Pane, Stradina Vecchia Posta, Contrada Sant’Eusebio, via Beata Vergine e via XXIV Maggio. Agenti di Polizia locale visioneranno in tempo reale, per tutta la durata del concerto, le telecamere della piazza dalla sala operativa in Comune. Presenti 16 operatori con certificato di gestione del rischio incendi livello elevato.